«Превращает курицу в яд»: эксперт рассказала, чем опасна жареная курочка

Жареная курица – не самое полезное блюдо, учитывая обилие жиров в ее составе. А у пожилых людей он может вызвать обострение сахарного диабета. Почему не стоит злоупотреблять такой курочкой, рассказала врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова.

По ее словам, жареные блюда, как и копченые, содержат в себе огромное количество жиров, которые могут спровоцировать развитие не только атеросклероза, но и ожирения.

«Кроме того, согласно исследованию, ежедневное употребление жаренки может спровоцировать диабет и сердечно-сосудистые нарушения. У людей в возрасте этот риск повышаются в разы: все из-за наличия хронических болезней. Здесь большое значение имеет масло, в котором обжаривается курица, - цитирует Мусичову портал «А теперь внимание!» - Если масло используется не раз и даже не два, то оно превращает курицу в яд. Птица из-за такой «добавки» приобретает канцерогенные свойства. Поэтому если уж очень хочется такой вредности, приготовьте блюдо самостоятельно».

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Доктор добавила, что жареная курица также содержит в себе трансжиры, которые изнашивают сосуды пожилых людей. Пенсионерам вместо нее лучше лакомиться печеной птицей.