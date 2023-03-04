Они тоже несут опасность: нутрициолог рассказал, почему не стоит питаться одними кашами

Каши зачастую воспринимаются, как синоним здорового питания. Но, как и любая пища, если с ней переборщить, для организма это будет плохо. Врач-нутрициолог Екатерина Новикова объяснила журналистам, в чем опасность чрезмерного употребления каш.
По словам специалиста, каши — очень сытная еда и входят состав многих лечебных диет. Но нельзя питаться только такими продуктами.
«Каши даже из разных круп не могут заменить всю еду. Кроме того, некоторые виды круп содержат в себе вещества, способные оказать негативное влияние на организм», — цитирует доктора портал «А теперь внимание!»
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Дело в том, что во многих крупах содержится большое количество крахмала. А он, в свою очередь, может повышать инсулин, нарушать обмен веществ и менять гормональный фон. Чтобы понять, насколько вредна каша по этому признаку, необходимо ознакомиться с информацией о ее гликемическом индексе на упаковке. Чем он ниже, тем полезнее продукт.
Лучшими в этом плане являются перловка, гороховая и гречневая каши. А вот рисовую, манную и кукурузную можно отнести к худшим.
Справка Teleprogramma.pro
Екатерина Новикова - диетолог, нутрициолог, anti-age эксперт, основательница собственной онлайн-школы здоровья. Имеет высшее химическое образование, практикует и изучает диетологию и нутрициологию более десяти лет, закончила модули «Биология» и «Физиология» в Canadian College of Naturopathic Medicine (Канада). В настоящее время продолжает обучаться натуропатии в Bastyr University California (США).