Сделать лицо свежим можно моментально: эксперт назвала пять простых способов борьбы с отеками лица

Эксперт пояснила, что отечность — одна из самых распространенных проблем, особенно при деформационно-отечном типе старения, который является наиболее распространенным у нас. Поэтому к отечности по утрам нельзя относиться легкомысленно, так как наличие отеков способствует растяжению кожи и ухудшению ее состояния.

По словам Петраш, нужно делать профилактику. Она подчеркнула, что отеки могут возникать по нескольким причинам.

«Это наследственность, наличие хронических заболеваний (этот вопрос необходимо решать непосредственно с терапевтом и другими специалистами), несоблюдение питьевого режима, злоупотребление острым, соленым, копченым, фастфудом и т.д. Если вы уверены, что отечность не связана с проблемами со здоровьем или генетикой, то однозначно необходимо навести порядок в питании, употреблять достаточное количество простой негазированной воды (1,5–2 л в день). Важный момент — это режим дня и образ жизни. Гиподинамия ведет к отекам, так как за отеки отвечает лимфатическая система, а она хорошо работает только тогда, когда мы активно двигаемся», — пояснила эксперт.

Однако она назвала простые способы борьбы с отеками лица.

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«Из домашних методов избавления от отечности по утрам можно отметить использование гидрогелевых патчей под глаза, которые нуждаются в предварительном охлаждении в холодильнике, так как их воздействие на область под глазами осуществляется за счет перепада температур, улучшения кровообращения и лимфотока. Альтернативные народные варианты: кубики льда из зеленого чая, тоненькие дольки свежего огурца или картофеля. Также для борьбы с отеками могут применяться кремы под глаза, в составе которых есть противоотечные компоненты, например, кофеин. С целью лимфодренажа по утрам можно применять самую обычную гимнастику — отличный способ улучшить кровообращение, зарядиться энергией и быстрее вывести лишнюю воду из организма. Попробуйте перекаты с мысков на пятки, подъемы на мысках и резкое опускание вниз, вытяжение вверх, наклоны корпуса в стороны и вперед до параллели с полом и до пола, приседания. Даже небольшая ежедневная гимнастика на 10–15 минут, которую вполне можно делать в том числе в ванной перед зеркалом, обладает лимфодернажным эффектом. И, конечно, самомассаж лица — невероятно простая и полезная процедура, которую стоит включить в свой ежедневный уход. Движения должны быть плавными: подушечками пальцев пройдитесь по скулам и под глазами по направлению от носа к вискам, от центра лба и над глазами к вискам, от подбородка вверх к ушам, кончиками пальцев можно размять ушные раковины и мочки ушей, указательным и средним пальцем пройтись перед ухом и за ним. Ладонями и пальцами пройтись по направлению от подбородка к ключицам в направлении движения лимфотока», — рассказала Петраш.

Справка Teleprogramma.pro:

Надежда Петраш — пластический хирург, косметолог. Она также преподаватель International Medical Academy, национальный тренер-эксперт по нитевому лифтингу, спикер международных и всероссийских конгрессов. Имеет стаж более 20 лет.