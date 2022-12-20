Россиян предупредили об опасности новогодних гирлянд

В преддверии Нового года в домах и квартирах ставят елки, зажигают праздничные гирлянды. Однако врач-офтальмолог Сергей Хомяков предупреждает: не стоит злоупотреблять яркими разноцветными огоньками.

Чтобы не нанести вреда здоровью, необходимо выключать гирлянды за несколько часов до отхода ко сну. Пульсирующие светодиодные лампочки способны вызвать обострение у людей, страдающих эпилептическими припадками. И вообще, по мнению Хомякова, вполне достаточно разместить одну гирлянду с лампочками на елке, - ни к чему вешать их по всей квартире.

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