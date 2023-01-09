Сельдерей, смузи и танцы: как звезды приводят себя в порядок после новогодних праздников

За праздничным столом певица обычно ни в чем себе не отказывает. Но после Нового года берет себя в руки. Каждое утро Наталья начинает с двух стаканов воды с лимоном и потом в течение дня пьет еще 6–8 стаканов такого «эликсира».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Завтрак при этом она позволяет себе вполне сытный, а вот на ужин ест исключительно белковую пищу. Если же хочется сладкого — позволяет себе немного, но только до трех часов дня.

Энн Хэтэуэй

