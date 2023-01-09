Сельдерей, смузи и танцы: как звезды приводят себя в порядок после новогодних праздников

Новогодние каникулы пролетают быстро, и вот мы уже с огорчением замечаем у себя лишние килограммы, отеки, нездоровый цвет лица… Чтобы быстро привести себя в форму, советуем воспользоваться примером звезд.
Нюша
Нюша. Фото: Global Look Press
Певица признается, что в Новый год, как и у всех остальных, на ее столе красуются оливье, селедка под шубой и прочие калорийные разносолы. Но это не особенно сказывается на ее фигуре, потому что обычно сразу после Нового года у Нюши множество выступлений, концертов и перелетов,— все это быстро приводит ее в норму. И, конечно, она — завсегдатай спортзала. А вот диетам она не доверяет: считает, что лучше постоянно придерживаться правильного питания.
Юлия Волкова
Юлия Волкова. Фото: Global Look Press
Экс-солистка «Тату» старается не есть после шести вечера. Кроме того, Юлия отказалась от сладостей. И третья составляющая ее прекрасного внешнего вида, конечно, спорт. Если же очень хочется отведать праздничные блюда, Юлия позволяет себе все — но только по чуть-чуть.
Ирина Нельсон
Ирина Нельсон. Фото: Global Look Press
Солистка группы «Рефлекс» утверждает, что оставаться в форме очень просто: нужно как можно чаще танцевать! Именно так Ирина Нельсон сохраняет идеальную фигуру. Если же необходимо быстро избавиться от двух-трех килограммов, певица советует перейти на овощи и очищающие чаи. Для тех, у кого очень сильная воля, она рекомендует попробовать поголодать пару-тройку дней, ограничиться чистой водой. Если это слишком тяжело — нужно убрать из рациона картошку, хлеб, крупы и сладости.
Анна Калашникова
Анна Калашникова. Фото: Global Look Press
Секрет Анны Калашниковой — есть часто, но маленькими порциями, и пить побольше воды. Наедаться на ночь, как это принято на Новый год, певица не советует: это действительно очень вредно. Анна признается, что очень любит оливье, но делает его низкокалорийным: без картошки и майонеза (заменяет его легким соусом). А колбасу можно заменить более полезным продуктом, например, отварной курицей.
Катя Лель
Катя Лель. Фото: Global Look Press
Певица признается, что очень любит сладкое, но позволяет себе лишь откусить кусочек лакомства — и тут же кладет его обратно на тарелку. А еще она нашла хороший выход из положения для занятых людей: заказывает доставку готовых смузи и в течение дня у нее всегда готов полезный низкокалорийный перекус.
Анита Цой
Анита Цой. Фото: Global Look Press
Чтобы после каникул быстро прийти в форму, Анита Цой исключает из своего рациона сладкое и соленое, забывает о сосисках и бигмаках, перестает употреблять жареное.
Наталья Гулькина
Наталья Гулькина. Фото: Global Look Press
За праздничным столом певица обычно ни в чем себе не отказывает. Но после Нового года берет себя в руки. Каждое утро Наталья начинает с двух стаканов воды с лимоном и потом в течение дня пьет еще 6–8 стаканов такого «эликсира».
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Завтрак при этом она позволяет себе вполне сытный, а вот на ужин ест исключительно белковую пищу. Если же хочется сладкого — позволяет себе немного, но только до трех часов дня.
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй. Фото: Global Look Press
Американская актриса, чувствуя, что набрала после праздников пару килограммов, устраивает себе щадящий детокс: несколько дней питается шпинатом, сельдереем, зеленым салатом и помидорами, а также отварной рыбой и грейпфрутами.