Вас до этого все время обманывали: стало известно, что на самом деле происходит с лицом после нанесения крема

Красивая девушка с букетом осенних листьев

Красивая девушка с букетом осенних листьев. Фото: Global Look Press

Врач-дерматовенеролог объяснила, как крем влияет на нашу кожу.

Разумеется, домашний уход очень важен для кожи лица. Между тем не стоит сильно уповать на крем. 

Врачи-косметологи не раз предупреждали, что разглаживание морщин, которое обещают в рекламе всевозможных средств по уходу за лицом, не является задачей крема. Она ему просто не по силам. Морщины, в принципе, не разглаживаются.

Стареем мы, потому что кожа с возрастом перестает вырабатывать нужные для молодости вещества. И крем уж точно не поможет их вернуть.

«Выработка эластина, коллагена и компонентов гиалоурановой кислоты, отвечающих за упругость и эластичность кожи, неуклонно снижается. Если гиалоурановой кислоты не хватает, кожа страдает от недостатка влаги, и это опять влияет на ее качество не в лучшую сторону. Обезвоженность и пониженная эластичность делают кожу слабо способной к восстановлению и сокращению. А значит, мимические морщины и заломы появляются еще быстрее», — сказала врач дерматовенеролог-косметолог сети клиник лазерной эпиляции и косметологии Полина Никанорова.

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Так что крем стоит воспринимать исключительно как элемент ухода за собой, но не панацею от старения.

«Дело в том, что у большинства косметических средств слишком большие молекулы, чтобы проникнуть сквозь базальную мембрану. Их зона действия — исключительно верхний слой кожи, то есть эпидермис. Так что обещание лифтинг-эффекта от антивозрастного крема — это маркетинговая уловка», — добавила Полина Никанорова.

По материалам РИА ФАН.

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