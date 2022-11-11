Вас до этого все время обманывали: стало известно, что на самом деле происходит с лицом после нанесения крема

Разумеется, домашний уход очень важен для кожи лица. Между тем не стоит сильно уповать на крем.

Врачи-косметологи не раз предупреждали, что разглаживание морщин, которое обещают в рекламе всевозможных средств по уходу за лицом, не является задачей крема. Она ему просто не по силам. Морщины, в принципе, не разглаживаются.

Стареем мы, потому что кожа с возрастом перестает вырабатывать нужные для молодости вещества. И крем уж точно не поможет их вернуть.