«Бьюти-рутина во время перелетов»: Решетова ответила, как заботится о внешности на высоте

Экс-избранница Тимати – Анастасия Решетова – рассказала, как спасает свою красоту во время путешествий на самолете.

Решетова следит за собой даже борту.

«У меня есть свои традиции во время полетов на самолете, чтобы легче их переносить. Во-первых, я всегда беру компрессионные чулки. Также постоянно пью воду с лимоном и ничего не ем во время полета. Наношу увлажняющие патчи», – отметила Анастасия.

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