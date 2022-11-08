«Бьюти-рутина во время перелетов»: Решетова ответила, как заботится о внешности на высоте

Решетова с сыном

Анастасия Решетова с сыном. Фото: соцсети 

Модель часто летает, поэтому ей важно беречь кожу в особых условиях.

Экс-избранница Тимати – Анастасия Решетова – рассказала, как спасает свою красоту во время путешествий на самолете.

Решетова следит за собой даже борту.

«У меня есть свои традиции во время полетов на самолете, чтобы легче их переносить. Во-первых, я всегда беру компрессионные чулки. Также постоянно пью воду с лимоном и ничего не ем во время полета. Наношу увлажняющие патчи», – отметила Анастасия.

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«Если это совсем долгий перелет, где будет ощутима разница климата, наношу увлажняющую маску с гиалуронкой», – добавила модель в своем микроблоге.

Напомним, ранее Анастасия Решетова показала свою моложавую маму.

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