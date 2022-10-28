Не ждать морозов: стало известно, когда необходимо носить шапку

Многие оттягивают до последнего момента, когда придет пора надевать головной убор. Между тем для здоровья очень важно носить шапку даже при плюсовой температуре. Это объяснила лор-врач, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева.

Она уточнила: взрослым следует утеплять голову, когда температура воздуха опустится до +5 градусов, а детям нужно надевать шапочку уже при +10. Впрочем, +10 — это «шапочная» температура и для взрослых, если дует холодный ветер.

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Если не соблюдать эти рекомендации — появляется риск переохлаждения головы, а это может привести к ангине, синуситу или невралгии, сообщает издание Аrgumenti.ru.