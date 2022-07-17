Заболеваемость коронавирусом в России за неделю увеличилась на четверть

За неделю 11-17 июля количество новых заболевших коронавирусом в России составило более 28 тысяч человек. И если сравнить это с показателем предыдущей недели, то получается, что число заражений выросло на 25%. А показатель выздоровевших, наоборот, уменьшился на 3%.

Об этом пишет ТАСС, отмечая, что заболеваемость в РФ растет третью неделю подряд, а коэффициент распространения инфекции 17 июля достиг 1,34 - наибольшего значения с начала февраля 2022 года. Количество заболевших, которым требуется госпитализация, также растет вторую неделю подряд.

При этом уровень смертности из-за коронавируса продолжает падать (298 летальных исходов в уходящей неделе). В целом летальность держится на отметке 2,07%.

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Напомним, что в начале июля по стране были отменены «ковидные» меры предосторожности. Неужели у пандемии будет еще одна волна?