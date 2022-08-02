«Яндекс Еда» организует круглосуточную доставку препаратов из аптек

Сервис «Яндекс Еда» запустил круглосуточную экспресс-доставку безрецептурных лекарств и БАДов. В ассортименте около 5 тысяч препаратов из аптек, с которыми сотрудничает «Яндекс Маркет».
Кроме безрецептурных препаратов и БАДов для доставки доступны витамины, аптечная косметика и средства гигиены. А если кому-то нужны рецептурные лекарства, то их можно заказать для самовывоза из аптек в «Яндекс Маркете».
«Новая услуга будет полезна, например, клиентам, которые обычно заказывают продукты из магазинов. Теперь они могут таким же образом купить на сервисе препараты в аптеках», — цитирует ТАСС сотрудников «Яндекс Еды».
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Доставка заказа в радиусе пешей доступности от аптеки на сумму до 999 рублей обойдется клиенту в 149 рублей, от 999 рублей — бесплатно. Упомянутая доставка работает на территории Москвы и ближнего Подмосковья, но скоро такая возможность появится и в других городах-миллионниках, где работает «Яндекс Еда».