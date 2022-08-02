«Яндекс Еда» организует круглосуточную доставку препаратов из аптек

Сервис «Яндекс Еда» запустил круглосуточную экспресс-доставку безрецептурных лекарств и БАДов. В ассортименте около 5 тысяч препаратов из аптек, с которыми сотрудничает «Яндекс Маркет».

Кроме безрецептурных препаратов и БАДов для доставки доступны витамины, аптечная косметика и средства гигиены. А если кому-то нужны рецептурные лекарства, то их можно заказать для самовывоза из аптек в «Яндекс Маркете».