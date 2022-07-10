Впервые с апреля 2020 года количество смертей от «ковида» в России за сутки зафиксировано ниже 40

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 10 июля, за сутки от CoViD-19 в России скончались 39 человек. Этот показатель впервые с 16 апреля 2020 года оказался меньше 40 смертей.

За сутки в стране были госпитализированы 748 заболевших против 1125 днем ранее – на треть меньше. Число новых зараженных тоже уменьшилось – с 3539 9 июля до 3398 10-го числа. Уменьшение числа новых заболевших отмечается в 58 регионах, но в 11-ти фиксируется увеличение.

Добавим, что общее количество умерших от «ковида» россиян за весь период пандемии составило 381583 человека.

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Ограничительные меры в стране были сняты еще 1 июля.

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