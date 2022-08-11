В России выявили новый штамм коронавируса

В России выявили штамм коронавируса «дельтакрон» — гибрид «дельты» и «омикрона». Пять его образцов были взяты этим летом в Санкт-Петербурге, один — в Москве, сообщили 11 августа в Роспотребнадзоре.

Новый вариант относится к недоминирующим линиям коронавирусной инфекции и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидемическую обстановку в российских столицах. Пациенты с «дельтакроном» перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

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В Роспотребнадзоре также уточнили, что пока нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей заразностью. И в целом появление подобного гибрида не является уникальным явлением, такой процесс характерен для многих вирусов.

«Ранее гибридные штаммы CoViD-19 фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америке. Широкого распространения в популяции они не получили», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Тем временем по состоянию на 11 августа в России за сутки коронавирус подхватили 25 815 человек, госпитализация потребовалась лишь каждому десятому из них. 14 221 человек из ранее заболевших выздоровел, 52 умерли.