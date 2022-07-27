В России у малышей начнут быстрее выявлять врожденные и наследственные заболевания

В России сократится срок постановки диагноза наследственных заболеваний у новорожденных детей. Медики собираются уменьшить период проведения необходимых для этого процедур.

Новый порядок оказания медицинской помощи пациентам с врожденными или наследственными заболеваниями вступит в силу с 31 декабря 2022 года. Он установит принципиально другую систему организации массовой проверки на 36 наследственных заболеваний во всех регионах России, в частности, речь идет о сроках забора и анализа крови.

«Образец крови у доношенных детей будут брать на второй день жизни, в то время как сейчас это происходит на четвертый день. Кровь будет наноситься не на один, а на два тест-бланка: первый будет направлен в региональную медико-генетическую консультацию, второй — уже в межрегиональную. Тест-бланк должен быть доставлен в региональную консультацию на третий-четвертый день, и на четвертый — в межрегиональный медико-генетический центр. Там в течение трех дней будут проведены первичные скрининговые исследования», — рассказал ТАСС главный врач Медико-генетического научного центра имени Бочкова Сергей Воронин. «Фактически к 8-му дню жизни новорожденного мы уже будем получать информацию, есть у него подозрение на наследственное заболевание или нет. Сегодня такие сведения мы получаем не ранее чем на 10-й день жизни, а в ряде случаев — к 15-16-му дню».

Эксперт добавил, что на 10-12-й день медики уже будут иметь точный диагноз, если у малыша присутствует наследственное заболевание. А скорость в этом деле имеет огромное значение — чтобы как можно скорее начать лечение.

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Принятым Минздравом документ также устанавливает группы медико-генетических организаций, оказывающих помощь пациентам с наследственными и врожденными заболеваниями, и задает требования к референс-центрам, проводящим подтверждающую диагностику.