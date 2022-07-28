В Роспотребнадзоре прокомментировали, будут ли снова введены «ковидные» ограничения

Цифры заболеваемости коронавирусом в РФ снова поползли вверх.
Роспотребнадзор

Обяжут ли нас снова надеть маски? Фото: Global Look Press

Роспотребнадзор ответил на слухи о том, что собирается вернуть «ковидные» ограничения на федеральном уровне.

«Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», - сообщили сотрудники ведомства в своем Telegram-канале.

Они признали, что в связи с распространением новых подвидов штамма «омикрон» в России наблюдается рост заболеваемости. Однако эти подварианты коронавируса переносятся пациентами гораздо легче, чем прошлые версии инфекции.

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В Роспотребнадзоре напомнили о базовых правилах предосторожности и рекомендациях по ношению защитных масок в общественных местах, использованию антисептиков и прохождению ревакцинации от CoViD-19 раз в полгода.

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