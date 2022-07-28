В Роспотребнадзоре прокомментировали, будут ли снова введены «ковидные» ограничения

Роспотребнадзор ответил на слухи о том, что собирается вернуть «ковидные» ограничения на федеральном уровне.

«Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», - сообщили сотрудники ведомства в своем Telegram-канале.

Они признали, что в связи с распространением новых подвидов штамма «омикрон» в России наблюдается рост заболеваемости. Однако эти подварианты коронавируса переносятся пациентами гораздо легче, чем прошлые версии инфекции.