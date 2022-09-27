«Ты должен жить»: Мила Кунис рассказала, как ее семья пережила тяжелую болезнь Эштона Кутчера

Три года назад, перед пандемией коронавируса, у голливудского актера Эштона Кутчера была диагностирована редкая форма аутоиммунного заболевания, из-за которого у звезды начались проблемы со зрением, слухом и чувством равновесия.

Кутчер благополучно восстановил здоровье, и вот его жена Мила Кунис рассказала, как их семья пережила этот страшный период.