«Ты должен жить»: Мила Кунис рассказала, как ее семья пережила тяжелую болезнь Эштона Кутчера

Перед пандемией актер слег с редким диагнозом.
Мила Кунис с Эштон Кутчер

Мила Кунис с Эштон Кутчер. Фото: Global Look Press

Три года назад, перед пандемией коронавируса, у голливудского актера Эштона Кутчера была диагностирована редкая форма аутоиммунного заболевания, из-за которого у звезды начались проблемы со зрением, слухом и чувством равновесия.

Кутчер благополучно восстановил здоровье, и вот его жена Мила Кунис рассказала, как их семья пережила этот страшный период.

«Не думаю, что у вас есть время, чтобы сесть и поговорить, вы как бы просто переживаете, — цитирует 39-летнюю актрису издание Entertainment Tonight. — Ты идешь и решаешь любые проблемы со здоровьем, которые возникают на твоем пути, но у тебя все еще есть дети, у тебя все еще есть семья, ты должен жить».

«И я думаю, что нам очень повезло, что мы есть друг у друга, но сидеть и постоянно говорить о этих вещах — нет. Ты должен что-то делать».

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Напомним, актерская пара вместе с 2012 года. У них подрастают дочь Уайатт и сын Димитрий, которым скоро исполнится 8 и 6 лет соответственно.

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