Скорая помощь перестанет возить москвичей в обычные больницы

В Москве создают сеть скоропомощных стационарных комплексов. Каждый будет оснащен современным оборудованием и вертолетной площадкой. Именно туда будут доставлять тяжелых пациентов, чтобы они могли максимально оперативно получить необходимую помощь.

Такой комплекс при больнице имени Вересаева готов уже на 75%, при НИИ скорой помощи имени Склифосовского — на 84%, при Боткинской больнице — на 65%. Еще три на этапе строительства.

Их задача — повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.