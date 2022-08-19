Скорая помощь перестанет возить москвичей в обычные больницы

В Москве создают сеть скоропомощных стационарных комплексов. Каждый будет оснащен современным оборудованием и вертолетной площадкой. Именно туда будут доставлять тяжелых пациентов, чтобы они могли максимально оперативно получить необходимую помощь.
Такой комплекс при больнице имени Вересаева готов уже на 75%, при НИИ скорой помощи имени Склифосовского — на 84%, при Боткинской больнице — на 65%. Еще три на этапе строительства.
Их задача — повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.
«В приемных отделениях мы внедрим принцип «триаж» — при поступлении пациентов будут распределять по категориям в зависимости от степени тяжести их состояния: «красная», «желтая» и «зеленая». Все ССК оснащаются современной высокотехнологичной медтехникой», — цитирует сайт мэра Москвы замруководителя городского департамента здравоохранения Алексея Сапсая.
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Предполагается, что в скоропомощных стационарных комплексах установят современные многофункциональные аппараты КТ, МРТ, рентген-установки, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование. Там будут созданы разнопрофильные операционные, комфортные комнаты ожидания для родственников пациентов и уютные помещения для отдыха медперсонала.