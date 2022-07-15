Россияне, прилетающие из-за границы, обязаны сдавать ПЦР-тесты

Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в мире и принимать необходимые меры.

Так, гражданам РФ, прилетевшим из-за рубежа, по-прежнему нужно сдавать ПЦР-тест, если у них нет сертификата о вакцинации от CoViD-19 или о перенесенном заболевании.

«Указанной категории граждан по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — цитирует ТАСС сообщение ведомства от 15 июля.

Добавим, что если у человека есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно, но анкету пребывающего все равно необходимо заполнить. Но все это касается авиапассажиров. Гражданам РФ и стран Евразийского экономического союза, которые прибывают в страну по суше, заполнять анкеты и сдавать тесты не нужно.

Также людям, сдавшим ПЦР-тест по прибытии в Россию, не нужно самоизолироваться до получения результата.

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По официальным данным на 15 июля, за сутки в РФ выявлено 4457 новых случаев заболевания коронавирусом, 1266 пациентам потребовалась госпитализация. При этом 2929 человек выздоровели, 40 умерли.