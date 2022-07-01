Роспотребназор снял все «ковидные» ограничения в России

1 июля Роспотребназор объявил о снятии всех ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Хотя большинство запретов во многих регионах РФ уже было снято к этому дню, специалисты ведомства отмечают, что возвращения к нормальной жизни должно было проходить поэтапно.

«В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по CoViD-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии, — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора. — Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно».

Медики считают, что значительный подъем заболеваемости, вызванный штаммом «омикрон», этим летом маловероятен. Но добавляют, что если он все-таки случится, ограничения снова будут введены. Контроль за эпидемической ситуацией Роспотребнадзор не ослабевает.

Итак, масочный режим и запрет на работу ресторанов в ночное время остались в прошлом. Будем надеяться, что надолго.

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