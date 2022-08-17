Роспотребнадзор снова заговорил о ношении масок в общественных местах для ряда регионов

Во второй половине лета в России продолжается рост новых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать гражданам носить маски, если показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тысяч человек.

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях по месту работы или учебы», — цитирует пресс-службу ведомства портал РБК.

Показатель заболеваемости в целом по России составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на прошлой неделе. При этом 48,6% выявленных случаев, по данным Роспотребнадзора, приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.