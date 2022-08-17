Роспотребнадзор снова заговорил о ношении масок в общественных местах для ряда регионов

Во второй половине лета в России продолжается рост новых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать гражданам носить маски, если показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тысяч человек.
«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях по месту работы или учебы», — цитирует пресс-службу ведомства портал РБК.
Показатель заболеваемости в целом по России составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на прошлой неделе. При этом 48,6% выявленных случаев, по данным Роспотребнадзора, приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Пока что главный санитарный врач страны Анна Попова поручила территориальным органам ведомства только активизировать разъяснительную работу с населением и уделить особое внимание работе с лицами из групп риска. Однако, если уровень заболевания продолжит интенсивно расти, возращение обязательного масочного режима может снова стать необходимостью.
По официальный данным на 17 августа, за сутки в РФ выявлено 33 106 новых случаев заражения, 3167 пациентам потребовалась госпитализация, 22 680 человек выздоровели, а 63 — скончались. Напомним, статистика коронавируса в России упала к началу июня, но в середине июля снова поползла вверх.