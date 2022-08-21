Прирост новых случаев коронавируса в России за неделю увеличился на 40%

Увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом в России, начавшееся во второй половине лета 2022-го, прогрессирует.

Если за неделю 8-14 августа было выявлено 169259 заболевших, а за 15-21 августа данный показатель составил 235385 человек. Это почти на 40% больше, посчитали аналитики ТАСС.

Число пациентов, которым требуется госпитализация, также растет. На минувшей неделе оно увеличилось почти на четверть, по сравнению с прошлой, - до 20084.