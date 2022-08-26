Перепившим гражданам разрешат самостоятельно ложиться в вытрезвители

В России планируют утвердить новые правила деятельности медицинских вытрезвителей. Соответствующий приказ совместно подготовили министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и внутренних дел.
В новой редакции правил нет существенных отличий от прежней, но некоторые изменения все-таки имеются. Например, если раньше в вытрезвители принимали только лиц, доставленных полицией, то теперь вводится понятие «обратившиеся лица» — то есть те, кто самостоятельно пришел в медицинское учреждение и попросил помощи.
«Идея, безусловно, правильная и полезная, — цитирует «Парламентская газета» одного из авторов закона о вытрезвителях, члена Совета Федерации Валерия Рязанского. — Если мы говорим о хорошо информированных гражданах, которые знают о существовании медицинских вытрезвителей, находятся во в целом вменяемом состоянии, но при этом имеют угрозу, скажем, не добраться до дома, то для них такие специализированные организации могут стать хорошим способом провести время под крышей и в безопасности. Не вижу в этом ничего плохого — даже наоборот».
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А еще новая редакция правил не предусматривает в вытрезвителе рабочее место социального работника. Зато для «клиентов» таких учреждений увеличат количество тапочек.