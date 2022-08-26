Перепившим гражданам разрешат самостоятельно ложиться в вытрезвители

В России планируют утвердить новые правила деятельности медицинских вытрезвителей. Соответствующий приказ совместно подготовили министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и внутренних дел.

В новой редакции правил нет существенных отличий от прежней, но некоторые изменения все-таки имеются. Например, если раньше в вытрезвители принимали только лиц, доставленных полицией, то теперь вводится понятие «обратившиеся лица» — то есть те, кто самостоятельно пришел в медицинское учреждение и попросил помощи.