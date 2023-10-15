Ученые определили профессии, которые с большей вероятностью приводят к слабоумию

Новости из мира науки: норвежские ученые пришли к выводу, что у представителей определенных профессий значительно повышен риск развития болезни Альцгеймера. Под угрозой оказались те, кому приходится заниматься изнурительным физическим трудом.
В рамках исследования специалисты изучили данные о здоровье 7 тысяч человек. За период с 2017 по 2019 годы у 902 из наблюдаемых была клинически диагностирована деменция, а у 2407 обнаружились легкие когнитивные нарушения.
Выяснилось, что в зону риска попали те, кто тяжело трудился: фермеры и животноводы, а также продавцы-консультанты, кассиры и медперсонал - санитары и врачи.
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Странно, ведь всегда считалось, что физические нагрузки, наоборот, улучшают когнитивные функции. Но, как объяснили ученые, это касается умеренных нагрузок, а не тяжелого физического труда.
«У людей, занятых на физически тяжелых работах, вероятность развития деменции примерно на 15,5 процента выше, чем у остальных, – цитирует kp.ru ведущего автора исследования Вегарда Скирбекка. – Те, кто часто сталкиваются с длительным пребыванием на ногах, тяжелой физической нагрузкой, неудобным графиком работы, стрессом, повышенным риском эмоционального выгорания – все они в зоне риска».
«В таких условиях развитие и сохранение когнитивных способностей практически невозможно. У людей просто не остается времени на отдых и саморазвитие. А это может привести к «износу» не только тела, но и разума. И даже к полному истощению сил».