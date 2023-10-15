Ученые определили профессии, которые с большей вероятностью приводят к слабоумию

Новости из мира науки: норвежские ученые пришли к выводу, что у представителей определенных профессий значительно повышен риск развития болезни Альцгеймера. Под угрозой оказались те, кому приходится заниматься изнурительным физическим трудом.

В рамках исследования специалисты изучили данные о здоровье 7 тысяч человек. За период с 2017 по 2019 годы у 902 из наблюдаемых была клинически диагностирована деменция, а у 2407 обнаружились легкие когнитивные нарушения.

Выяснилось, что в зону риска попали те, кто тяжело трудился: фермеры и животноводы, а также продавцы-консультанты, кассиры и медперсонал - санитары и врачи.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Странно, ведь всегда считалось, что физические нагрузки, наоборот, улучшают когнитивные функции. Но, как объяснили ученые, это касается умеренных нагрузок, а не тяжелого физического труда.