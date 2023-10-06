Как избавиться от клопов и предотвратить их появление: советы Роспотребнадзора

На фоне обострения проблемы клопов во Франции Роспотребнадзор напомнил, как бороться с этими насекомыми и предотвратить их появление.

«Клопов можно привезти из гостиниц и отелей. Поэтому при заселении необходимо внимательно осмотреть постель и при малейших признаках наличия клопов отказаться от проживания», — цитирует ТАСС специалистов ведомства.

Из других рекомендаций: в борьбе с вредителями помогут регулярные уборки помещений, периодический осмотр кроватей и другой мягкой мебели.

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Кроме того, рекомендуется чаще менять постельное белье и сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения, систематически делать косметический ремонт квартир, тщательно клеить обои, заделывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.