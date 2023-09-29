Как справиться со стрессом: московские психологи советуют йогу и информационный детокс

Директора Московской службы психологической помощи населению Андрея Сучкова спросили, какие рекомендации могут дать столичные психологи, чтобы справиться со стрессом, вызванным текущими событиями в мире.
Специалист порекомендовал заняться йогой и медитацией, а также устроить себе информационную разгрузку.
«Негативные эмоции и стресс имеют накопительный эффект и могут отрицательно сказаться на нашем здоровье. Важно не замыкаться в себе и постараться найти те ресурсы, которые станут источником для восполнения сил», — цитирует Сучкова ТАСС.
«Полноценный сон, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, общение с любимыми людьми, время на увлечения и хобби, медитация, йога, спорт — простые, но очень важные и действенные способы поддержать и укрепить свое психоэмоциональное состояние».
«Также полезной практикой является информационный детокс — сокращение времени использования гаджетов и социальных сетей. Также следует переключить внимание с внутренних ощущений на внешнее взаимодействие — заведите беседу с другими людьми и поделитесь своими эмоциями, не стесняйтесь обращаться к окружающим, если вам требуется помощь».
Спикер подчеркнул, что можно обратиться за помощью к психологу — чтобы выговориться, разобраться в своих чувствах и найти для себя новые точки опоры. Только не стоит реагировать на яркую рекламу о помощи в Интернете, за ней могут скрываться мошенники и псевдоспециалисты.
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Сучков напомнил, что всегда можно обратиться за поддержкой в Московскую службу психологической помощи населению по горячей линии «051». 70–75% обращений туда поступает от женщин в возрасте 35–55 лет.