Как справиться со стрессом: московские психологи советуют йогу и информационный детокс

Класс йоги. Фото: Global Look Press

На фоне текущих политических событий данный вопрос стал еще актуальнее.

Директора Московской службы психологической помощи населению Андрея Сучкова спросили, какие рекомендации могут дать столичные психологи, чтобы справиться со стрессом, вызванным текущими событиями в мире.

Специалист порекомендовал заняться йогой и медитацией, а также устроить себе информационную разгрузку.

«Негативные эмоции и стресс имеют накопительный эффект и могут отрицательно сказаться на нашем здоровье. Важно не замыкаться в себе и постараться найти те ресурсы, которые станут источником для восполнения сил», — цитирует Сучкова ТАСС.

«Полноценный сон, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, общение с любимыми людьми, время на увлечения и хобби, медитация, йога, спорт — простые, но очень важные и действенные способы поддержать и укрепить свое психоэмоциональное состояние».

«Также полезной практикой является информационный детокс — сокращение времени использования гаджетов и социальных сетей. Также следует переключить внимание с внутренних ощущений на внешнее взаимодействие — заведите беседу с другими людьми и поделитесь своими эмоциями, не стесняйтесь обращаться к окружающим, если вам требуется помощь».

Спикер подчеркнул, что можно обратиться за помощью к психологу — чтобы выговориться, разобраться в своих чувствах и найти для себя новые точки опоры. Только не стоит реагировать на яркую рекламу о помощи в Интернете, за ней могут скрываться мошенники и псевдоспециалисты.

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Сучков напомнил, что всегда можно обратиться за поддержкой в Московскую службу психологической помощи населению по горячей линии «051». 70–75% обращений туда поступает от женщин в возрасте 35–55 лет.

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