Как справиться со стрессом: московские психологи советуют йогу и информационный детокс

Директора Московской службы психологической помощи населению Андрея Сучкова спросили, какие рекомендации могут дать столичные психологи, чтобы справиться со стрессом, вызванным текущими событиями в мире.

Специалист порекомендовал заняться йогой и медитацией, а также устроить себе информационную разгрузку.

«Негативные эмоции и стресс имеют накопительный эффект и могут отрицательно сказаться на нашем здоровье. Важно не замыкаться в себе и постараться найти те ресурсы, которые станут источником для восполнения сил», — цитирует Сучкова ТАСС.

«Полноценный сон, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, общение с любимыми людьми, время на увлечения и хобби, медитация, йога, спорт — простые, но очень важные и действенные способы поддержать и укрепить свое психоэмоциональное состояние».

«Также полезной практикой является информационный детокс — сокращение времени использования гаджетов и социальных сетей. Также следует переключить внимание с внутренних ощущений на внешнее взаимодействие — заведите беседу с другими людьми и поделитесь своими эмоциями, не стесняйтесь обращаться к окружающим, если вам требуется помощь».