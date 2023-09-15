Джаред Лето рассказал, как ему удалось отказаться от запрещенных веществ

Жизнь рок-звезд зачастую связана с употреблением запрещенных веществ, и по этой причине многие кумиры уходят в мир иной молодыми. Актер и вокалист популярной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето не скрывает, что он тоже злоупотреблял. Однако в нужный момент сумел «прозреть» и в итоге разменял шестой десяток.
В новом интервью 51-летний рокер рассказал о своем пагубном пристрастии. Артист отметил, что вырос в среде, в которой его окружали запрещенные вещества, и подростковый интерес взял свое. В биографии Джареда даже был период, когда он являлся дилером.
«Я решил прокатиться на этом, а потом оно на мне прокатилось», — сказал музыкант о своей зависимости во время беседы с Apple Music.
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Что же заставило артиста остановиться и не губить собственную жизнь?
«У меня было прозрение. У меня наступил момент ясности, вот как они это называют. Я знал, что хочу добиться в своей жизни чего-то, чем буду гордиться. Сделать что-то особенное, — поделился Лето. — У меня было прозрение, что есть два пути, по которым я могу пойти в жизни. И я выбрал этот путь (трезвости и творческого развития. — Прим. авт.). У меня были очень близкие друзья, которые этого не сделали, и их больше нет с нами. Много таких друзей».