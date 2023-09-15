Джаред Лето рассказал, как ему удалось отказаться от запрещенных веществ

Жизнь рок-звезд зачастую связана с употреблением запрещенных веществ, и по этой причине многие кумиры уходят в мир иной молодыми. Актер и вокалист популярной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето не скрывает, что он тоже злоупотреблял. Однако в нужный момент сумел «прозреть» и в итоге разменял шестой десяток.

В новом интервью 51-летний рокер рассказал о своем пагубном пристрастии. Артист отметил, что вырос в среде, в которой его окружали запрещенные вещества, и подростковый интерес взял свое. В биографии Джареда даже был период, когда он являлся дилером.