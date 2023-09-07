Как сон влияет на похудение – бесценный совет врача: теперь сбросить вес будет легче

Хочешь похудеть – организуй себе сбалансированное питание и физические нагрузки: об этом знают все. Но оказывается, не менее важное значение в деле похудения принадлежит сну. Об этом рассказала врач-психотерапевт Наталья Уханова:

«Днем в нашем теле синтезируются важнейшие гормоны, которые отвечают за многие процессы в организме. Их производство завязано на циркадных ритмах. Это наши биологические часы, задающие ритм всем жизненно важным процессам в теле. Поэтому так важно, чтобы был соблюден баланс качественного сна и бодрствования. Так, с 11 вечера и до 2 часов ночи вырабатываются мелатонин (гормон сна) и соматотропин».

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Если приучить себя ложиться спать вовремя, можно рассчитывать на сжигание жира и омоложение клеток.