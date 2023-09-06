3 главных правила, чтобы не подхватить простуду: осенние советы лор-врача

С приходом осени мы начинаем чаще простужаться. Чтобы уберечься от сезонных заболеваний, врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева советует как можно чаще проветривать помещение, мыть руки и проводить влажную уборку.

«Каждый случай заболевания индивидуален, так что даже ОРВИ у одного и того же человека протекает по-разному. И не всегда одна и та же схема лечения будет работать. Зато всегда прекрасно работает профилактика», — подчеркнула специалист.

По словам Бегашевой, очень хорошо «работает» закаливание. Не менее важна вакцинация против гриппа.