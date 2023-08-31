Названы главные секреты кабачков: не только замедляют снижение зрения

На такой доступный и недорогой овощ, как кабачки, мы порой не обращаем внимания. А напрасно — кабачки обладают множеством полезных свойств. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева. Она отметила, что в кабачках содержится большое количество калия, натрия, кальция, магния, других минеральных веществ.
Кроме того, в них есть антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды. Кабачки успешно выводят из организма токсины и улучшают работу иммунной и пищеварительной систем.
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«Очень полезны кабачки людям старше 45 лет, потому что в этом возрасте начинают превалировать процессы старения в организме, в том числе и органов зрения. В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения.
Людям, склонным к отечности, также показан кабачок, потому что он содержит много калия и способствует выведению из организма лишней жидкости», — приводит слова эксперта издание Аrgumenti.ru со ссылкой на радио Sputnik.