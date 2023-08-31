Названы главные секреты кабачков: не только замедляют снижение зрения

На такой доступный и недорогой овощ, как кабачки, мы порой не обращаем внимания. А напрасно — кабачки обладают множеством полезных свойств. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева. Она отметила, что в кабачках содержится большое количество калия, натрия, кальция, магния, других минеральных веществ.

Кроме того, в них есть антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды. Кабачки успешно выводят из организма токсины и улучшают работу иммунной и пищеварительной систем.

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