Булка с котлетой на ходу — реальная опасность: предупреждает врач

В последнее время многие привыкли питаться фастфудом: съедают бургер или хот-дог по дороге на работу, запивая его большим количеством кофе или колы. Считается, что, если делать это на ходу, то лишние калории тут же «сгорают». Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов объяснил, что это не так:

«Возможность по дороге на работу, в машине, в сквере удовлетворять все свои пищевые потребности в рамках маркетинга принесла культовую популярность фастфуду. Как следствие, поголовно увеличилось число быстроедов, у которых появился еще один патологический нарратив: переварить большой фастфуд легче, если его обильно запивать колой».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По словам эксперта, физиология пищеварения не предусматривает полноценной работы в активной фазе, то есть в движении, работе и тому подобном. Поэтому те, кто часто питается на ходу, рискуют в скором времени получить метаболические проблемы: ожирение, диабет, а также сосудистые заболевания: гипертонию, инфаркт. Никакой фастфуд не заменит полноценного обеда, состоящего из первого, второго и салата.

По материалам издания «РИАМО»