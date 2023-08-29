Раскрыт обман производителей: как нам продают вредные продукты «без сахара»

Всем давно известно: сахар – «яд» и «белая смерть». Так мы привыкли думать долгие годы. Те, кто заботится о своем здоровье, часто выбирают заменители сахара и внимательно читают состав, прежде чем купить какой-то продукт. Между тем, как объясняет врач-нутрициолог Анастасия Костомаха, производители давно приспособились обманывать потребителей.

Если на этикетке написано – «глюкоза, сахароза, патока, мед, декстроза, левулоза, меласса, карамель, миндаль, фруктоза, сироп, концентрированное фруктовое пюре, цикламат», - вы покупаете тот же сахар, только «замаскированный» под хитрыми словесными оборотами.

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По словам эксперта, наибольшую опасность с этой точки зрения представляют такие продукты, как консервы, кетчуп, соусы, майонез, быстрые завтраки, йогурты с добавками, мюсли, соки, полуфабрикаты и даже колбасы.

По материалам изданий Аrgumenti.ru и Pravda.ru.