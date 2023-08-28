Врач раскрыла секрет — какие чипсы можно есть без вреда для фигуры и здоровья

Похрустеть чипсами любят все, хотя и понимают, что пользы от этого продукта ноль, а вреда — «вагон и маленькая тележка»: высокое содержание жиров, обилие консервантов, ароматизаторов, усилителей вкуса…

Между тем совсем отказываться от лакомства нет смысла. Надо только помнить о том, что покупать чипсы следует как можно реже, а если уж очень хочется их отведать, имеет смысл выбирать наименее вредную разновидность. Правилами выбора чипсов поделилась диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».