Врач-кардиолог перечислил, что делать, если давление не сбивается

Иногда повышенное артериальное давление становится серьезной проблемой. Особенно тогда, когда привычные препараты перестают справляться. В такой ситуации немудрено впасть в панику: начинает казаться, что налицо значительное ухудшение здоровья.

На самом деле все может быть не так страшно — часто причиной становится банальное привыкание к одному и тому же лекарству. Врач-кардиолог Юрий Конев объяснил: в этом случае бывает достаточно заменить один препарат на другой, чтобы состояние улучшилось. Если, по его словам, новое лекарство все равно не решает проблему, — возможно, дело в дозировке, которую нужно увеличить.

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В любом случае, все эти вопросы необходимо решать вместе со своим врачом, а не самостоятельно, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на Pravda.ru.