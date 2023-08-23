Почему нельзя запрещать детям мороженое: совет врача

Многие считают, что нельзя давать ребенку летом много мороженого — мол, от этого начинает болеть горло, развивается ангина. Кроме того, вредными считаются открытые окна и сквозняки. Между тем, причиной инфекции становится вовсе не сквозняк и не мороженое, а контакт с больным человеком и сниженный иммунитет.

Специалисты утверждают: простудиться в жару, устроив сквозняк, — невозможно. Проблемой может стать резкая смена температуры — если человек попадает из жары на холод, да еще со сквозняком. А вот кондиционер действительно нередко приводит к простудам. Особенно опасно находиться в комнате, где кондиционер «нагоняет» температуру, отличающуюся от температуры окружающего воздуха больше, чем на 10 градусов.

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Ангина от мороженого — миф: наоборот, врачи рекомендуют есть мороженое, чтобы уменьшить боль в горле при ангине и ОРВИ. Чтобы не заболеть, нужно почаще мыть руки, избегать контактов с больными людьми, проветривать помещения. По материалам издания Аrgumenti.ru.