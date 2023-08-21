Опасно для жизни: при каких условиях домашние консервы становятся ядом — предупреждает эксперт

Казалось бы, что может быть опасного в домашних консервах — овощных и грибных! Ведь мы делаем их для себя и своей семьи, из лучших продуктов, соблюдая все требования безопасности.
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Однако и такие консервы могут стать смертельно ядовитыми, если нарушить стандарты хранения. Врач-терапевт Анастасия Тимощенко предупредила — очень важна температура хранения домашней консервации, особенно это касается маринованных грибов.
«Домашняя грибная консервация несет риски отравлений, если для приготовления используются условно-съедобные или несъедобные грибы. Опасность отравления проявляется и при длительном хранении консервов в неподходящих условиях, например, в тепле или в открытом виде в холодильнике», — цитирует эксперта издание Аrgumenti.ru.