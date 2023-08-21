Стало известно, чем полезен сон на работе

Оказывается, короткий сон посреди рабочего дня способен принести огромную пользу. А вздремнуть можно даже в офисе – если, конечно, там есть для этого необходимые условия. Как рассказал кадровый инспектор Илья Варакин, сейчас многие компании предоставляют возможность поспать на рабочем месте своим сотрудникам.

«Есть так называемый произвольно поощряемый сон для сотрудников, где корпоративная культура диктует полную свободу действий, в независимости от действий большинства работников. Например, у IT-компании сейчас практикуют прямо в офисе расположение комнат для кратковременного сна. Это позволяет лучше сконцентрироваться на работе», – объяснил специалист.

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Он добавил, что даже короткий сон отлично восстанавливает интеллектуальную и физическую деятельность.