Почему опасно отказываться от мяса: предупреждает врач

Многие стремящиеся похудеть исключают из своего рациона мясо и рыбу. Как объяснила нутрициолог Оксана Ковылкина, они делают это совершенно напрасно. Дело в том, что отсутствие в рационе животного белка часто приводит к недостатку в организме важных для здоровья веществ — железа, цинка, фосфора, кальция, омега-3, витамина Д и витаминов группы В.

«Животные белки содержат все незаменимые аминокислоты, и содержатся они в мясе, молочных продуктах, яйцах, рыбе и морепродуктах. Из-за отсутствия в рационе красного мяса может появиться дефицит железа, который может привести к пониженному гемоглобину», — пояснила специалист.

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Конечно, железо имеется и в растительных продуктах. Но такое железо гораздо хуже усваивается.