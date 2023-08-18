Почему опасно отказываться от мяса: предупреждает врач

Многие стремящиеся похудеть исключают из своего рациона мясо и рыбу. Как объяснила нутрициолог Оксана Ковылкина, они делают это совершенно напрасно. Дело в том, что отсутствие в рационе животного белка часто приводит к недостатку в организме важных для здоровья веществ — железа, цинка, фосфора, кальция, омега-3, витамина Д и витаминов группы В.
«Животные белки содержат все незаменимые аминокислоты, и содержатся они в мясе, молочных продуктах, яйцах, рыбе и морепродуктах. Из-за отсутствия в рационе красного мяса может появиться дефицит железа, который может привести к пониженному гемоглобину», — пояснила специалист.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Конечно, железо имеется и в растительных продуктах. Но такое железо гораздо хуже усваивается.
«Жирные сорта рыбы, к примеру, отличный источник омега-3. ВОЗ рекомендует есть минимум две порции жирной рыбы в неделю. Это не только лосось, но и сельдь, скумбрия, сардина. Важно помнить о разнообразии и сбалансированности питания, тогда о дефицитах не будет идти и речи», — приводит слова Ковылкиной издание «РИАМО».