Названы три продукта, омолаживающие организм

С возрастом у человека ухудшается метаболизм — это приводит к набору веса и обострению хронических заболеваний. Чтобы замедлить процесс старения, нужно пересмотреть свое питание и включить в него продукты, которые способствуют омоложению. По словам диетолога Елены Соломатиной, после 50 лет необходимо убрать из своего рациона жирные жареные блюда, в том числе жареное мясо, а также отказаться от кондитерских изделий и блюд, содержащих маргарин.

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А для того, чтобы улучшить обменные процессы и омолодить организм, рекомендуется употреблять как можно больше морской рыбы, включать в рацион овсянку и петрушку: эти три продукта — самые полезные. Если не можете обойтись без хлеба — выбирайте сорта со злаками. Кроме того, в рационе должны присутствовать кисломолочные продуты, овощи, фрукты и клетчатка.

По материалам изданий Аrgumenti.ru и «Вечерняя Москва»