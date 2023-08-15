Чтобы глаза меньше уставали: четыре главных правила от офтальмолога

Всем нам приходится ежедневно напрягать глаза — компьютеры, телевизоры, смартфоны… Чтобы хоть немного снизить напряжение, врач-офтальмолог Виктория Денисюк советует чаще моргать и делать специальные упражнения для глаз.

«Старайтесь регулярно моргать глазами, чтобы увлажнить их поверхность. Рекомендую избегать сильного напряжения глаз при чтении текста, увеличивая шрифт или используя специальные программы для чтения. Регулярно делайте гимнастику для глаз, включающую массаж и упражнения для мышц глаз», — посоветовала специалист.

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Кроме того, не обойтись без специальных капель. А вот перед сном нужно выключить компьютер, чтобы глаза успели отдохнуть.