Стоит ли бояться нового штамма коронавируса «эрис» - мнение эксперта

В преддверии очередного эпидсезона кононавирус пытается напомнить о себе новым штаммом. Речь идет о варианте «омикрона» EG.5, который ученые нарекли «эрис».
Однако главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что новая комбинация вируса не представляет особой угрозы. Так как летальность у нее, стоит полагать, такая же, как и у других линий «омикрона».
«Летальность вариантов омикрон-штамма довольно стабильна, если все в порядке с медициной, то она составляет примерно 0,35%. У этого варианта, по-видимому, такая же летальность - нет оснований считать, что она больше. Какой-то специальной угрозы он не представляет», - цитирует специалиста ТАСС.
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Альтштейн добавил, что «эрис» идет на смену «кракену».
«Эти варианты отличаются по одной мутации, разница между ними по биологическим свойствам не принципиальная. В общем, «эрис» не обладает большей летальностью и не дает более тяжелые заболевания в сравнении с другими вариантами «омикрона», - пояснил эксперт.
По данным Роспотребнадзора, в России с апреля по август выявили 17 случаев заболевания, вызванного «эрис». Новый вариант пока не получил широкого распространения в РФ. Однако риски осложнения эпидситуации по «ковиду», связанные с распространением «эриса», существуют.