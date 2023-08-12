Стоит ли бояться нового штамма коронавируса «эрис» - мнение эксперта

В преддверии очередного эпидсезона кононавирус пытается напомнить о себе новым штаммом. Речь идет о варианте «омикрона» EG.5, который ученые нарекли «эрис».

Однако главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что новая комбинация вируса не представляет особой угрозы. Так как летальность у нее, стоит полагать, такая же, как и у других линий «омикрона».

«Летальность вариантов омикрон-штамма довольно стабильна, если все в порядке с медициной, то она составляет примерно 0,35%. У этого варианта, по-видимому, такая же летальность - нет оснований считать, что она больше. Какой-то специальной угрозы он не представляет», - цитирует специалиста ТАСС.

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