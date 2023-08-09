Горький или молочный: какой шоколад купить ребенку — объясняет врач-педиатр

Все дети любят шоколад, но ответственные родители не спешат покупать лакомство каждый день, чтобы не навредить детскому здоровью. Врач-педиатр Марьям Сайфулина советует обратить внимание при выборе шоколада на процент содержания какао-бобов и отдать предпочтение сорту, в котором содержится как минимум 40-50% какао.

«Нежелательны для детей, особенно с избыточным весом, белый и молочный шоколад — они содержат много сахара и жиров, а в дешевые сорта производители даже могут добавлять крайне вредные трансжиры, к примеру, маргарин и тому подобное», — объяснила эксперт.

Самая безопасная сладость для детей — черный горький шоколад, к тому же много его не съешь — обычно ребенку бывает достаточно нескольких долек.