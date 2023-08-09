Горький или молочный: какой шоколад купить ребенку — объясняет врач-педиатр

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Специалист назвала цифры, на которые нужно обращать внимание при выборе шоколада для ребенка.

Все дети любят шоколад, но ответственные родители не спешат покупать лакомство каждый день, чтобы не навредить детскому здоровью. Врач-педиатр Марьям Сайфулина советует обратить внимание при выборе шоколада на процент содержания какао-бобов и отдать предпочтение сорту, в котором содержится как минимум 40-50% какао.

«Нежелательны для детей, особенно с избыточным весом, белый и молочный шоколад — они содержат много сахара и жиров, а в дешевые сорта производители даже могут добавлять крайне вредные трансжиры, к примеру, маргарин и тому подобное», — объяснила эксперт.

Самая безопасная сладость для детей — черный горький шоколад, к тому же много его не съешь — обычно ребенку бывает достаточно нескольких долек.

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«Важно всегда помнить: горький шоколад не должен быть предметом баловства, это серьезный продукт для взрослых. Поэтому будьте разумны и ответственны при выборе сладостей для ваших детей», — приводит слова педиатра издание «РИАМО».

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