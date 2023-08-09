Горький или молочный: какой шоколад купить ребенку — объясняет врач-педиатр

Все дети любят шоколад, но ответственные родители не спешат покупать лакомство каждый день, чтобы не навредить детскому здоровью. Врач-педиатр Марьям Сайфулина советует обратить внимание при выборе шоколада на процент содержания какао-бобов и отдать предпочтение сорту, в котором содержится как минимум 40-50% какао.
«Нежелательны для детей, особенно с избыточным весом, белый и молочный шоколад — они содержат много сахара и жиров, а в дешевые сорта производители даже могут добавлять крайне вредные трансжиры, к примеру, маргарин и тому подобное», — объяснила эксперт.
Самая безопасная сладость для детей — черный горький шоколад, к тому же много его не съешь — обычно ребенку бывает достаточно нескольких долек.
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«Важно всегда помнить: горький шоколад не должен быть предметом баловства, это серьезный продукт для взрослых. Поэтому будьте разумны и ответственны при выборе сладостей для ваших детей», — приводит слова педиатра издание «РИАМО».