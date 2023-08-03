Названы неожиданные продукты, которые сокращают жизнь: предупреждает врач-эндокринолог

Некоторые продукты никогда не попадут на стол эндокринолога – потому что он прекрасно осведомлен о том вреде, который они наносят организму. Простые же люди, далекие от медицины, часто «ведутся» на удочку производителя.

К самым опасным продуктам врач-эндокринолог Екатерина Янг относит рафинированное подсолнечное масло. Дело в том, что в нем содержится большое количество жирных кислот омега-6, которые приводят к воспалительным процессам с переходом в хроническую форму.

На втором месте – сахар: он повышает в крови уровень глюкозы, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения тромбозов. Этим же «грешит» и плавленый сыр, содержащий трансжиры.

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Наконец, специалист рекомендует отказаться от всевозможных мюсли и ПП-батончиков: в них слишком много подсластителей, консервантов и пальмового масла.

По материалам изданий Аrgumenti.ru и Pravda.ru