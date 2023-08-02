Какие опасные болезни приносит купание в фонтане: предупреждает врач

2 августа в России традиционно отмечается День ВДВ. И так же традиционно многие десантники купаются в городских фонтанах. Между тем подобные купания могут закончиться очень печально: очень уже велик риск «заработать» неприятную инфекцию. Дело в том, что воду в фонтанах нельзя назвать чистой: она обновляется достаточно редко и почти не фильтруется.

«Наиболее часто купание в таких водах может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, энтеровирусными, ротавирусными инфекциями, вирусным гепатитом А», — рассказала заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьева.

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Эксперт добавила, что высока вероятность и поскользнуться во время такого купания, что чревато серьезными травмами, сообщает издание «РИАМО».