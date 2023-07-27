Ни в коем случае не делайте этого при комарином укусе: об опасности предупреждает дерматолог

Летом нас часто кусают комары, и многие уверены, что лучшее средство против этого, особенно за городом, — подорожник. Врач-дерматолог Наталья Гайдаш предупреждает: это не так! В случае комариного укуса ни в коем случае нельзя прикладывать к пострадавшему месту подорожник, а тем более — расчесывать зудящую кожу.

Это приведет к тому, что яд разнесется по организму, а к нему, вероятнее всего, добавится инфекция — от листа подорожника. А это значит, что заживление ранки потребует больше времени — оно может растянуться на месяц.

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Лучшее, что вы можете сделать после комариного укуса, — промыть пострадавший участок чистой водой, а затем обработать его раствором хлоргексидина, мирамистина или фурацилина. Кроме того, рекомендуется принять антигистаминный препарат — он избавит от неприятного зуда. По материалам издания Аrgumenti.ru и Lenta.ru.