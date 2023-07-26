Ядовитые пауки нападают в Крыму – они опаснее, чем гадюка

В Крыму и Волгоградской области стремительно увеличивается популяция смертельно опасных пауков. За последние пару лет укушенных ядовитыми пауками в Крыму стало больше в 8 раз: их количество увеличилось с 15 до 120 человек. Речь идет не только о каракуртах, но и о других представителях фауны.

«Укус каракурта опаснее, чем укус гадюки, поскольку без медицинской помощи выживаемость после попадания его яда в организм практически равна нулю. И курс лечения достаточно долгий. В условиях стационара пациент должен провести на менее трех недель», - приводит слова биолога Евгения Абизова издание «МК».

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При этом человек не ощущает самого укуса, зато уже через 10-15 минут появляется одышка, рвота, а тело пронзает острая боль в районе грудной клетки. В таких случаях необходима срочная госпитализация – только в условиях медучреждения можно вколоть пациенту сыворотку, которая остановит распространение яда.