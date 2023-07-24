Названы три продукта для хорошей работы мозга: неожиданный совет эксперта

Некоторые продукты стимулируют работу головного мозга, так что их вполне можно рекомендовать тем, кто занят интеллектуальным трудом. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, к таким продуктам относится, например, зеленый чай: в нем содержатся антиоксиданты, помогающие предотвратить процесс старения и разрушения клеток головного мозга.

Для работы мозга полезны также ягоды, особенно выращенная в естественных условиях голубика: она улучшается микроциркуляцию и имеет отличные антиоксидантные свойства. Кроме того, диетолог рекомендует как можно чаще употреблять в пищу рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, — в первую очередь жирные сорта рыбы, которые водятся в северных морях.

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По материалам изданий Аrgumenti.ru и Pravda.Ru