Названы три продукта для хорошей работы мозга: неожиданный совет эксперта

Ягоды голубики. Фото: Global Look Press

Стало известно, какие продукты улучшают работу головного мозга.

Некоторые продукты стимулируют работу головного мозга, так что их вполне можно рекомендовать тем, кто занят интеллектуальным трудом. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, к таким продуктам относится, например, зеленый чай: в нем содержатся антиоксиданты, помогающие предотвратить процесс старения и разрушения клеток головного мозга.

Для работы мозга полезны также ягоды, особенно выращенная в естественных условиях голубика: она улучшается микроциркуляцию и имеет отличные антиоксидантные свойства. Кроме того, диетолог рекомендует как можно чаще употреблять в пищу рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, — в первую очередь жирные сорта рыбы, которые водятся в северных морях.

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По материалам изданий Аrgumenti.ru и Pravda.Ru

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