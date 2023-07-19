Стало известно, сколько можно съедать за раз черешни и дыни

Многие считают, что летом можно без счета есть сезонные фрукты, - вреда не будет, наоборот, сплошная польза. И стремятся поставить «рекорды» - съесть за раз целую дыню и килограмм черешни. На самом деле, переедание может принести серьезные проблемы со здоровьем. Врач-гастроэнтеролог Ольга Торозова призывает не увлекаться подобными «подвигами».

«По нормам ВОЗ в рационе человека должно быть 400 граммов фруктов и овощей в день. Это 4–5 порций. Это минимальная порция. Максимальная зависит только от здоровья и благоразумия. Но витаминов на целый год накопить не получится. Микроэлементы должны поступать в организм равномерно в течение всего года», - объяснила эксперт.

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Увлекаться не стоит даже местными фруктами, не говоря уже о привозных и экзотических: это может стать причиной расстройства желудка. Если оно продолжается довольно долго, необходимо обратиться к врачу.