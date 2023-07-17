Привычка класть ногу на ногу - вредная и очень опасная: предупреждает врач-невролог

Одна из самых удобных поз – сидеть, положив одну ногу на колено другой. Так делают все. Однако мало кто подозревает о том, какие опасности таит в себе эта привычка. Врач-невролог Замира Бекмурзаева рассказала, что позвоночник человека изначально не рассчитан на сидячие позы – он создан для ходьбы и бега.

«Если человек при сидячем положении еще принимает позу «нога на ногу», нагрузка на позвоночник увеличивается вдвое. Именно такая поза значительно ухудшает осанку: изменяется ось позвоночника, плечи выступают вперед, корпус наклоняется вперед, нижняя часть позвоночника искривляется. Со временем появляются такие распространенные дегенеративные изменения в позвоночнике, как протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, спондилез, спондилоартроз, мышцы спины перенапрягаются, что сопровождается болями, скованностью, а иногда ограничением движений в нижней части спины», - отметила эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако большинство времени почти все мы все-таки сидим, и поэтому особенно важно внимательно отнестись к выбору комфортной и не вредной для здоровья позы.

«Если ваша работа связана с сидячим положением и регулярными статическими нагрузками, или же вы не можете удержаться, чтобы не закинуть ногу на ногу, при этом понимаете вред и хотите его избежать — меняйте свое положение чаще, больше двигайтесь. Выберите несколько комфортных поз для себя и чередуйте их для организма без последствий», - приводит слова врача издание «РИАМО».

Замира Бекмурзаева добавила, что при сидячей работе необходимо больше времени уделять ходьбе, бегу и другим видам физической нагрузки.