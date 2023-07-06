Врач объяснил, имеются ли витамины в варенье

Наши бабушки и мамы заготавливают на зиму варенье, свято веря в его пользу для здоровья. На самом деле никаких витаминов в этом сладком тягучем вареве не остается – по словам диетолога Наталии Гридиной, их уничтожает тепловая обработка.

«После варки в варенье практически не остается витаминов. Соответственно, варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая», – объяснила врач.

Поскольку при варке варенья в него кладут огромные дозы сахара, то варенье, по сути, – сахарный сироп со вкусом фруктов и ягод. Он не просто бесполезен – он может стать опасным для людей, страдающих сахарным диабетом, ожирением, проблемами ЖКТ и поджелудочной железы.

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Впрочем, иногда варенье все-таки бывает полезным: например, приготовленное из малины содержит в своем составе салициловую кислоту, а значит, может облегчить состояние при повышенной температуре.

По материалам телеканала «360» и издания «Газета.ru»