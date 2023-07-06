Никаких смузи! Врач назвала самые опасные в жару напитки – это неожиданно

Многие любят «спасаться» от летней жары такими напитками, как молочный коктейль, холодный сладкий чай или пиво. Между тем толку от такого спасения не будет, скорее, наоборот. Об этом рассказала врач Татьяна Воробьева. Она предостерегла от употребления в жару алкогольных напитков. Дело в том, что они серьезно нарушают терморегуляцию и заставляют потеть еще больше. В результате может начаться перегрев и обезвоживание организма.

Кроме того, врач настоятельно рекомендует исключить из своего рациона на летнее время сладкий чай, молочные коктейли, газировку, лимонады, соки и смузи. В них слишком много сахара, так что они только усилят жажду. Чтобы справиться с жарой, следует ограничивать режим питания — недаром организм сам подавляет летом чувство голода.

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