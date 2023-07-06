Целуйтесь чаще! Врач раскрыла секрет — как поцелуи влияют на здоровье

Оказывается, целоваться не только приятно, но и очень полезно для здоровья. Об этом сообщила врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская.

«При поцелуе повышается частота дыхания. Благодаря этому кровь обогащается кислородом, и за счет этого снижается холестерин. Доказано, что у целующихся людей начинает снижаться холестерин», — объяснила эксперт.

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Кроме того, при поцелуях значительно повышается настроение и общее самочувствие.