Целуйтесь чаще! Врач раскрыла секрет — как поцелуи влияют на здоровье

 Фото: Global Look Press

Поцелуи приносят здоровью ощутимую пользу — благодаря происходящим в организме химическим процессам.

Оказывается, целоваться не только приятно, но и очень полезно для здоровья. Об этом сообщила врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская.

«При поцелуе повышается частота дыхания. Благодаря этому кровь обогащается кислородом, и за счет этого снижается холестерин. Доказано, что у целующихся людей начинает снижаться холестерин», — объяснила эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кроме того, при поцелуях значительно повышается настроение и общее самочувствие.

«Психическо-эмоциональное благополучие создается с помощью окситоцина, который вырабатывается при объятиях. Благодаря им человек понимает, что у него есть опора в жизни, есть на кого положиться. Также вырабатывается дофамин, который дарит чувство заботы», — приводит слова Дианы Генварской издание «РИАМО».

Читайте также